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В Грузии начались протесты из-за выборов

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Протестующие собираются под зданием парламента Грузии, пока оппозиция ведет себя мирно, столкновений с силовиками не было.
Протесты в Грузии
Протесты в Грузии
 
В центре грузинской столицы Тбилиси начали собираться сторонники оппозиции, которые не согласны с результатами парламентских выборов, на акцию протеста также пришли представители оппозиционных партий, сообщают РИА Новости.
 
Протестующие собираются под зданием парламента Грузии, сейчас они перекрыли движение по проспекту Руставели. Пока оппозиция ведет себя мирно, столкновений с силовиками не было.
 
Напомним, что в субботу, 31 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы. По предварительным результатам голосования, побеждает правящая партия Грузинская мечта, а оппозиционная сила Единое национальное движение занимает второе место. Оппозиция уже заявила о намерении не признавать результаты выборов и призвала своих сторонников выходить на акции протеста.
 
 
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Теги: Грузия, Выборы, Тбилиси
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Источник: korrespondent.net

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