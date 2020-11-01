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Выборы в США: Опросы отдают победу Байдену

Комментариев: 3
Трамп по-прежнему близок к Байдену в достаточных количествах штатов, чтобы дать ему 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для переизбрания на второй срок.
Выборы в США идут уже полным ходом
Выборы в США идут уже полным ходом
 
За два дня голосования на выборах в США демократ Джо Байден опережает президента Дональда Трампа, но кандидат от Республиканской партии сохраняет надежды на победу благодаря высоким шансам в колеблющихся штатах, сообщает агентство Reuters.
 
Национальное преимущество Байдена над Трампом в последние месяцы остается относительно стабильным. В последнем опросе Reuters/Ipsos, проведенном 27-29 октября, он получает 51% против 43%.
 
 
Но Трамп по-прежнему близок к Байдену в достаточных количествах штатов, чтобы дать ему 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для переизбрания на второй срок. Опросы Reuters/Ipsos показывают, что гонка сохраняет высокий накал во Флориде, Северной Каролине и Аризоне.
 
Трамп также отстает на пять пунктов в Пенсильвании и на девять очков в Мичигане и Висконсине, трех других штатах, которые помогли ему одержать победу в Коллегии выборщиков в 2016 году над демократом Хиллари Клинтон, которая выиграла всенародное голосование.
 
Но даже без Мичигана и Висконсина Трамп может снова победить, если ему будут принадлежать все остальные штаты, где он выиграл в 2016 году.
 
Напомним, что Байден досрочно проголосовал в городе Уилмингтон штата Делавэр на всеобщих выборах в стране.
 
 
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Теги: Президентская гонка в США, США, Выборы, Байден
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Udachnik    01.11.2020, 17:51
Оценка:  0
Udachnik
Бред, Трамп однозначно победит.
Брюква_и_Клюква    01.11.2020, 18:41
Оценка:  +12
Брюква_и_Клюква
Ты чрезмерно однозначен, чувак.
WTF2wtf    01.11.2020, 21:20
Оценка:  +5
WTF2wtf
Чего вдруг?????
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