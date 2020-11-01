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В Австралии после жесткого карантина ни одного случая Covid

Комментариев: 5
Представители органов здравоохранения страны говорят, что дополнительные ограничения могут ослабить в течение нескольких следующих дней.
В Австралии промежуточная победа над коронавирусом
В Австралии промежуточная победа над коронавирусом
 
В Австралии впервые за почти пять месяцев не зафиксировали ни одного случая коронавируса за сутки - между 20:00 пятницы 30 октября и 20:00 субботы 31 октября, сообщает BBC News Украина.
 
При этом в штате Виктория, который был эпицентром второй волны заболевания в Австралии, ни одного случая не фиксируют уже второй день подряд. Этому предшествовал 112-дневный жесткий карантин.
 
Представители органов здравоохранения страны говорят, что дополнительные ограничения могут ослабить в течение нескольких следующих дней.
 
 
Министр здравоохранения Грег Хант в своем аккаунте в Twitter выразил благодарность медикам и гражданам: "Спасибо всем нашим удивительным работникам здравоохранения и прежде всего - австралийскому народу".
 
Напомним, что с начала пандемии в 25-миллионной Австралии зафиксировали около 27,5 тысяч заражений и 900 смертей от Covid-19. Это значительно меньше, чем во многих других странах.
 
Страна для борьбы с вирусом выбрала стратегию локдаунив и предохранительного тестирования, чтобы отслеживать и контролировать заболеваемость. В штате Виктория (на него пришлось 90% смертей от коронавируса) действовал один из самых строгих карантинов в мире и был введен комендантский час.
 
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Теги: Австралия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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vedavg    01.11.2020, 18:43
Оценка:  -1
vedavg
Тот факт, что заразу не завозили извне - почти никто не прилетал в страну - тоже способствовал искоренению заболевания. Железный занавес и железная дисциплина - весьма эффективные меры в борьбе с эпидемией.
vedavg    01.11.2020, 18:43
Оценка:  -1
vedavg
Тот факт, что заразу не завозили извне - почти никто не прилетал в страну - тоже способствовал искоренению заболевания. Железный занавес и железная дисциплина - весьма эффективные меры в борьбе с эпидемией.
vedavg    01.11.2020, 18:43
Оценка:  -1
vedavg
Тот факт, что заразу не завозили извне - почти никто не прилетал в страну - тоже способствовал искоренению заболевания. Железный занавес и железная дисциплина - весьма эффективные меры в борьбе с эпидемией.
vedavg    01.11.2020, 18:43
Оценка:  -1
vedavg
Тот факт, что заразу не завозили извне - почти никто не прилетал в страну - тоже способствовал искоренению заболевания. Железный занавес и железная дисциплина - весьма эффективные меры в борьбе с эпидемией.
vedavg    01.11.2020, 18:43
Оценка:  -1
vedavg
Тот факт, что заразу не завозили извне - почти никто не прилетал в страну - тоже способствовал искоренению заболевания. Железный занавес и железная дисциплина - весьма эффективные меры в борьбе с эпидемией.
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