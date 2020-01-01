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Германия поддержит бизнес при локдауне на 10 млрд евро

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Право на подачу заявок на получение материальной помощи имеют компании, предприятия, самозанятые лица, ассоциации и учреждения, которым запрещено вести бизнес на время ограничений.
В Германии из-за пандемии коронавируса закрыли бары и рестораны
В Германии из-за пандемии коронавируса закрыли бары и рестораны
 
Немецкое правительство для поддержки бизнеса во время локдауна в ноябре планирует потратить 10 миллиардов евро, сообщает Укринформ.
 
Право на подачу заявок на материальную помощь имеют компании, предприятия, самозанятые лица, ассоциации и учреждения, которым запрещено вести бизнес на время ограничений.
 
 
Экономическая помощь выплачивается однократно. Сумма возмещения составляет 75 процентов оборота в ноябре 2019 для компаний, имеющих до 50 работников.
 
Для компаний, основанных после ноября 2019 года, при расчете объема помощи будут учитываться объемы продаж в октябре 2020 года.
 
Напомним, что 28 октября Меркель объявила о жестких мерах и карантине для всей Германии. В соответствии с решением канцлера, со 2 ноября в стране прекращают работу рестораны, бары, кинотеатры, публичные дома и другие развлекательные заведения.
 
 
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Теги: экономика, Германия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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