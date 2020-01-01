Германия поддержит бизнес при локдауне на 10 млрд евро

Право на подачу заявок на получение материальной помощи имеют компании, предприятия, самозанятые лица, ассоциации и учреждения, которым запрещено вести бизнес на время ограничений.

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Немецкое правительство для поддержки бизнеса во время локдауна в ноябре планирует потратить 10 миллиардов евро, сообщает Укринформ.

Право на подачу заявок на материальную помощь имеют компании, предприятия, самозанятые лица, ассоциации и учреждения, которым запрещено вести бизнес на время ограничений.

Экономическая помощь выплачивается однократно. Сумма возмещения составляет 75 процентов оборота в ноябре 2019 для компаний, имеющих до 50 работников.

Для компаний, основанных после ноября 2019 года, при расчете объема помощи будут учитываться объемы продаж в октябре 2020 года.