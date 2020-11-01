Протесты в Беларуси. Более сотни задержанных
Больше всего задержанных в Минске, где были самые масштабные акции, силовики стреляли из помповых ружей.
Протесты в Минске в воскресенье, 1 ноября, подошли к концу, протестующие расходятся по домам, правозащитники начали публиковать списки задержанных.
По данным правозащитников из организации Весна, по состоянию на 17:20 задержаны по меньшей мере 102 участника сегодняшних акций протеста в городах Беларуси. Больше всего задержанных в Минске, где были самые масштабные акции.
Также силовики задерживали протестующих, в Гродно, Гомеле, Могилеве, Жодишках и Пинске.
На акциях протеста силовики использовали помповые ружья и светошумовые гранаты. Также в Минске сообщали о молодых людях в штатском, которые во дворах рядом с проспектом Независимости стреляли пейнтбольными пулями.
Напомним, в воскресенье в Беларуси снова протестовали против режима Александра Лукашенко. С самого утра в столицу страны стягивали силовиков и бронетехнику.
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