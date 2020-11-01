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Протесты в Беларуси. Более сотни задержанных

Комментариев: 2
Больше всего задержанных в Минске, где были самые масштабные акции, силовики стреляли из помповых ружей.
Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси
Tut.by
Протесты в Минске в воскресенье, 1 ноября, подошли к концу, протестующие расходятся по домам, правозащитники начали публиковать списки задержанных.
 
По данным правозащитников из организации Весна, по состоянию на 17:20 задержаны по меньшей мере 102 участника сегодняшних акций протеста в городах Беларуси. Больше всего задержанных в Минске, где были самые масштабные акции.
 
Также силовики задерживали протестующих, в Гродно, Гомеле, Могилеве, Жодишках и Пинске.
 
На акциях протеста силовики использовали помповые ружья и светошумовые гранаты. Также в Минске сообщали о молодых людях в штатском, которые во дворах рядом с проспектом Независимости стреляли пейнтбольными пулями.
 
Напомним, в воскресенье в Беларуси снова протестовали против режима Александра Лукашенко. С самого утра в столицу страны стягивали силовиков и бронетехнику.
 
 
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Теги: Беларусь, Лукашенко, протесты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    01.11.2020, 19:36
Оценка:  +6
Брюква_и_Клюква
Это уже утомляет. За 2 месяца протестов разве что перестали цветы носить фашистам. Это какая-то жалкая пародия на революцию.
Колишній-східняк    01.11.2020, 19:28
Оценка:  +12
Колишній-східняк
Стреляли пейнтбольными пулями? А ватными тампонами не пробовали?
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