Протесты в Беларуси. Более сотни задержанных

Больше всего задержанных в Минске, где были самые масштабные акции, силовики стреляли из помповых ружей.

Протесты в Минске в воскресенье, 1 ноября, подошли к концу, протестующие расходятся по домам, правозащитники начали публиковать списки задержанных.

По данным правозащитников из организации Весна, по состоянию на 17:20 задержаны по меньшей мере 102 участника сегодняшних акций протеста в городах Беларуси. Больше всего задержанных в Минске, где были самые масштабные акции.