Почти половину словаков проверили на коронавирус

Тестирование охватило все регионы Словакии, кроме четырех районов с наиболее сложной эпидемической ситуацией, где его уже провели на прошлой неделе.

В Словакии после начала массового тестирования на коронавирус уже проверили почти половину населения страны, бесплатное тестирование сделали 2,58 млн граждан, сообщает The Guardian.

По данным министр обороны Словакии Ярослава Нага, 25 850 человек, или 1% проверенных, дали положительный результат. У этих граждан обнаружили коронавирус, теперь их отправят на лечение или карантин.