Почти половину словаков проверили на коронавирус
Тестирование охватило все регионы Словакии, кроме четырех районов с наиболее сложной эпидемической ситуацией, где его уже провели на прошлой неделе.
В Словакии после начала массового тестирования на коронавирус уже проверили почти половину населения страны, бесплатное тестирование сделали 2,58 млн граждан, сообщает The Guardian.
По данным министр обороны Словакии Ярослава Нага, 25 850 человек, или 1% проверенных, дали положительный результат. У этих граждан обнаружили коронавирус, теперь их отправят на лечение или карантин.
Всего в Словакии проживает 5,5 млн граждан. Это тестирование должно позволить словацкой власти избежать коллапса медицинской системы из-за новой волны коронавируса. Тестируют почти всех людей, кроме детей до 10 лет.
Для проведения тестирования были созданы почти пять тысяч пунктов. Словацким врачам и медсестрам помогают специалисты из Австрии и Венгрии. Проведение тестирования обеспечивают, в частности, 3 тысячи военнослужащих. Тестирование охватило все регионы Словакии, кроме четырех районов с наиболее сложной эпидемической ситуацией, где его уже провели на прошлой неделе.
Власти Словакии купили за рубежом 13 млн экспресс-тестов и организовали процесс тестирования в течении десяти дней.
Несмотря на добровольный характер тестирования, словацкие власти намерены отправить на домашнюю самоизоляцию отказавшихся от участия в нем и разрешить передвижение по стране только при наличии справки об отрицательных результатах теста на коронавирус.
Напомним, что в Братиславе протестовали против карантинных ограничений. Полиция в столице Словакии применила слезоточивый газ для разгона акции протеста.
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