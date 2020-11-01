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Трамп заявил, что Байден хочет ввести локдаун на годы

Комментариев: 1
Пользователи соцсетей распространяют ложную цитату, приписываемую Байдену, где тот якобы говорит, что в случае победы на предстоящих выборах в США он введет длительный локдаун.
Дональд Трамп распространяет фейки?
Дональд Трамп распространяет фейки?
 
Действующий президент США Дональд Трамп обвинил своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена в желании ввести в стране локдаун, который может длиться годами, но эта информация может быть просто фейком из соцсетей.
 
"Байден хочет заблокировать нашу страну, может быть, на годы. Сумасшедший! Блокировки не будет. Великое американское возвращение уже началось!", - написал Трамп в Twitter.
 
Вместе с тем, 21 октября агентство Reuters писало, что пользователи соцсетей распространяют ложную цитату, приписываемую Байдену, где тот якобы говорит, что в случае победы на предстоящих президентских выборах в США он введет локдаун в стране до тех пор, пока все не будут вакцинированы от COVID-19.
 
Reuters не нашло свидетельств того, что Байден произносил эту точную цитату в новостях или на своем веб-сайте.
 
На самом деле, Байден сказал, что, если бы ученые посоветовали ему закрыть страну, чтобы обуздать пандемию коронавируса, он бы это сделал, но он не думает, что будет необходимость в такой общенациональной изоляции. Он поддерживает открытие предприятий и школ при условии принятия достаточных мер безопасности, пишет агентство.
 
Сам Байден 30 октября писал в своем Twitter: "Я не собираюсь закрывать страну. Я не собираюсь выключать экономику. Я собираюсь выключить вирус".
 
Напомним, что выборы президента в США запланированы на 3 ноября. По данным соцопросов, Байден опережает Трампа в рейтингах.
 
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Теги: США, Байден, карантин, Дональд Трамп, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    01.11.2020, 20:36
Оценка:  +8
Брюква_и_Клюква
Вряд ли этот фейк поможет Дональду. Мода на клоунов при власти была скоротечной и уже заканчивается.
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