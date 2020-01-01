Папа Римский раскритиковал противников карантина

Понтифик считает, что страны, которые пытаются спасти в первую очередь экономику, забывают, что "настоящее развитие должно помогать всем людям и человеку как таковому".

Папа Римский Франциск призвал к послушанию и солидарности, критикуя жалобы на запреты и ограничения из-за пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.

"С одной стороны, мы имеем увеличение числа тех, кто беспощадно нажился на несчастьях других, тех, кто думает только о себе, кто протестовал или жаловался на определенные ограничительные меры, не в состоянии принять, что не все имеют одинаковые способности и ресурсы перед лицом пандемии", — сказал Франциск.