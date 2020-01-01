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Папа Римский раскритиковал противников карантина

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Понтифик считает, что страны, которые пытаются спасти в первую очередь экономику, забывают, что "настоящее развитие должно помогать всем людям и человеку как таковому".
Папа за карантин
Папа за карантин
 
Папа Римский Франциск призвал к послушанию и солидарности, критикуя жалобы на запреты и ограничения из-за пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.
 
"С одной стороны, мы имеем увеличение числа тех, кто беспощадно нажился на несчастьях других, тех, кто думает только о себе, кто протестовал или жаловался на определенные ограничительные меры, не в состоянии принять, что не все имеют одинаковые способности и ресурсы перед лицом пандемии", — сказал Франциск.
 
 
По словам Папы, любые кризисы усиливают существующую несправедливость, но также могут пробудить в человечестве и лучшие качества.
 
При этом, считает он, страны, которые пытаются спасти в первую очередь экономику, забывают, что "настоящее развитие должно помогать всем людям и человеку как таковому".
 
Напомним, что 21 октября Папа Римский Франциск впервые принял участие в публичном мероприятии в защитной маске.
 
 
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Теги: Папа Римский, карантин, Папа Римский Франциск I, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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