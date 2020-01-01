Протесты в Грузии. У парламента установили палатки

Оппозиция отказывается признавать итоги голосования на парламентских выборах, согласно которым на них побеждает правящая партия Грузинская мечта - Демократическая Грузия.

Участники акции протеста против итогов парламентских выборов, которые прошли 31 октября, установили в Тбилиси у здания парламента две палатки, сообщает ТАСС.

"Я очень зла. Я хочу выразить свой протест в качестве рядового гражданина. Кто хочет, пусть уходит домой, а кто нет - остается. Я останусь перед парламентом, у лестницы", - сказала лидер оппозиционной партии Единое национальное движение Хатия Деканоидзе, экс-глава Нацполиции Украины, кстати.

Полицейские пытались помешать протестующим разбить палаточный городок и даже отняли одну палатку, однако позже решили не мешать. По словам представителей оппозиции, теперь они будут находиться перед зданием законодательного органа всю ночь.

В митинге в центре Тбилиси принимают участие несколько тысяч представителей оппозиционных партий и их сторонников. Демонстранты также устроили шествие к дому председателя правящей партии Грузинская мечта - Демократическая Грузия Бидзины Иванишвили, а затем вернулись к парламенту.

Напомним, что в Грузии в субботу, 31 октября, состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока.

После подсчета бюллетеней с 99% избирательных участков правящая партия Грузинская мечта - Демократическая Грузия набирает свыше 48% голосов. На втором месте - блок Единая оппозиция Сила в единстве, в состав которой входит партия Единое национальное движение Михаила Саакашвили. Блок набирает около 27% голосов. Из 30 одномандатных округов лишь в одном лидирует кандидат от оппозиции, при этом в 13 округах кандидаты от Грузинской мечты побеждают в первом туре, набрав более 50% голосов.