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Европейский центробанк запустил опрос о цифровом евро

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В ЕС могут запустить розничную цифровую валюту центробанка (Central Bank Digital Currency, CBDC).
Евро может стать электронным
Евро может стать электронным
 
Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал опрос жителей ЕС о цифровом евро, сообщила глава ЕЦБ Кристин Лагард.
 
Как пишет СoinDesk, речь идет о розничной цифровой валюте центробанка (Central Bank Digital Currency, CBDC).
 
"Мы начали публичные консультации, чтобы европейцы... могли выразить предпочтения и сказать нам, будут ли они счастливы использовать цифровой евро… зная, что это деньги ЕЦБ, которые доступны и на которые можно положиться", — отметила Лагард.
 
Опрос опубликован в общем доступе, чтобы его пройти, потребуется регистрация, кроме того, нужно будет выбрать страну проживания из предложенного списка.
 
По данным Банка международных расчетов (BIS),  уже 36 центробанков заявили о готовности выпустить CBDC в ближайшие шесть лет.
 
Напомним, что китайским чиновникам, в качестве эксперимента, начали платить криптовалютой. Первая зарплата в токенах поступила в цифровые кошельки китайских чиновников в начале мая.
 
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Теги: ЕС, деньги, евро, криптовалюта
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Источник: korrespondent.net

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