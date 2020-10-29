Европейский центробанк запустил опрос о цифровом евро

В ЕС могут запустить розничную цифровую валюту центробанка (Central Bank Digital Currency, CBDC).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал опрос жителей ЕС о цифровом евро, сообщила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

Как пишет СoinDesk, речь идет о розничной цифровой валюте центробанка (Central Bank Digital Currency, CBDC).

"Мы начали публичные консультации, чтобы европейцы... могли выразить предпочтения и сказать нам, будут ли они счастливы использовать цифровой евро… зная, что это деньги ЕЦБ, которые доступны и на которые можно положиться", — отметила Лагард.

Опрос опубликован в общем доступе, чтобы его пройти, потребуется регистрация, кроме того, нужно будет выбрать страну проживания из предложенного списка.

По данным Банка международных расчетов (BIS), уже 36 центробанков заявили о готовности выпустить CBDC в ближайшие шесть лет.