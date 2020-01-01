В Индии хотят запустить VIP-поезд для богатых туристов

В поезде будет 26 купе с двумя односпальными кроватями, 17 купе с двуспальными кроватями и 1 купе для людей с инвалидностью.

Индийская железнодорожная корпорация планирует с января 2021 года возобновить работу своего поезда класса люкс Золотая колесница, сообщает The Economic Times.

Поезд будет отправляться из Бангалора и будет курсировать по трем индийским штатам.

В поезде 26 купе с двумя односпальными кроватями, 17 купе с двуспальными кроватями и 1 купе для людей с инвалидностью.

Ресторан в поезде