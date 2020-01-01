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В Индии хотят запустить VIP-поезд для богатых туристов

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В поезде будет 26 купе с двумя односпальными кроватями, 17 купе с двуспальными кроватями и 1 купе для людей с инвалидностью.
VIP-поезд в Индии
VIP-поезд в Индии
ЕП
 
Индийская железнодорожная корпорация планирует с января 2021 года возобновить работу своего поезда класса люкс Золотая колесница, сообщает The Economic Times.
 
Поезд будет отправляться из Бангалора и будет курсировать по трем индийским штатам.
 
В поезде 26 купе с двумя односпальными кроватями, 17 купе с двуспальными кроватями и 1 купе для людей с инвалидностью. 
Ресторан в поезде
 
Все каюты оснащены телевизором, кондиционером, Wi-Fi и ванной комнатой. 
 
Другие удобства и услуги, предоставляемые на борту, включают два богато оформленных ресторана, лаунж-бар, бизнес-центр, тренажерный зал и оздоровительный спа-центр.
 
В тариф проезда входит проживание, питание, экскурсии, входные билеты в туристические места, билеты на транспорт, чтобы добраться до них. 
 
Напомним, что в Индии правоохранители арестовали мужчину, который контрабандой провозил в заднем проходе почти килограмм золота.
 
 
 
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Теги: туризм, Поезд, Индия
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Источник: korrespondent.net

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