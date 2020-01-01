Число погибших при землетрясении в Турции возросло

В Измире продолжаются поисково-спасательные работы. Число жертв землетрясения может возрости.

Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 73

Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 73. Об этом в воскресенье, 1 ноября, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Ранее сообщалось о 69 погибших и 949 пострадавших.

"По последним данным, в результате землетрясения погибли 73 человека, пострадал 961", - говорится в сообщении.

В управлении также добавили, что 729 человек выписаны из больниц после оказания им медицинской помощи.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем 30 октября. Эпицентр находился в Эгейском море вблизи города Сеферихисар провинции Измир. Кроме того, город Измир оказался наиболее пострадавшим в результате стихии. После стихийного бедствия в город прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Подземные толчки почувствовали и жители близлежащих островов, принадлежащих Греции.



Землетрясение также привело к разрушениям на греческом острове Самос, где погибли два человека и несколько десятков пострадали.

Напомним, в турецком Измире после землетрясения, которое произошло накануне, спасатели достали из-под завалов 103 человека.

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