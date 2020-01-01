Посольство США указало на недостатки на выборах в Грузии

Посольство США призвало граждан Грузии проявить терпение, чтобы процесс проходил спокойно, мирно и в соответствии с законодательством Грузии и международными стандартами.

Посольство США указало на недостатки выборов в Грузии, но признало их свободными и конкурентными

Посольство США в Грузии поддержало оценку Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о конкурентной борьбе на парламентских выборах в стране. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье, 1 ноября, на сайте американского дипломатического представительства.

"Посольство США разделяет первичную оценку БДИПЧ ОБСЕ о том, что парламентские выборы в Грузии были конкурентными и в целом основные свободы были соблюдены", - говорится в заявлении.

В то же время, как подчеркнули дипломаты, "повсеместные обвинения в давлении на избирателей" и "стирание границ между правящей партией и государством", на которые указывает БДИПЧ ОБСЕ, снизили доверие общества, в связи с чем посольство Соединенных Штатов призвало стороны устранить недостатки.

"Они, хотя и недостаточны для признания результатов выборов недействительными, неприемлемы и продолжают вредить избирательному процессу в Грузии", - отмечается в заявлении.

Также, в заявлении выражается надежда, что соответствующие государственные ведомства в Грузии проведут объективное расследование по всем обоснованным нарушениям.



Парламентские выборы в Грузии состоялись 31 октября. В них участвовали 48 партий и два блока. Выборы проходили по новым правилам: 120 депутатов избираются по спискам, а 30 - по мажоритарной системе. Порог для прохождения в парламент был снижен с 3% до 1%.

Ранее сообщалось, что на выборах в однопалатный парламент Грузии победу одержала правящая партия "Грузинская мечта" - Демократическая Грузия". Это следует из предварительных официальных результатов, опубликованных Центральной избирательной комиссией.

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