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Глава ВОЗ ушел на самоизоляцию из-за контакта с инфицированным COVID-19

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Необходимо четко выполнять все требования по противодействию распространению коронавирусной инфекции, заявил глава ВОЗ.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в в ближайшее время будет соблюдать режим самоизоляции. Об этом в воскресенье, 1 ноября, он написал в Twitter.


"Было установлено, что я контактировал с человеком, тест которого дал положительный результат на COVID-19", - сообщил Гебрейесус.

По словам Гебрейесуса, он чувствует чебя хорошо и у него нет никаких симптомов заболевания.

"В ближайшие дни буду на самоизоляции в соответствии с протоколами ВОЗ, и буду работать из дома", - сообщил глава организации.

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Теги: ВОЗ, пандемия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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