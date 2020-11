Глава ВОЗ ушел на самоизоляцию из-за контакта с инфицированным COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в в ближайшее время будет соблюдать режим самоизоляции. Об этом в воскресенье, 1 ноября, он написал в Twitter.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.