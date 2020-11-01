Глава ВОЗ ушел на самоизоляцию из-за контакта с инфицированным COVID-19

Необходимо четко выполнять все требования по противодействию распространению коронавирусной инфекции, заявил глава ВОЗ.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в в ближайшее время будет соблюдать режим самоизоляции. Об этом в воскресенье, 1 ноября, он написал в Twitter.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020



"Было установлено, что я контактировал с человеком, тест которого дал положительный результат на COVID-19", - сообщил Гебрейесус.

По словам Гебрейесуса, он чувствует чебя хорошо и у него нет никаких симптомов заболевания.

"В ближайшие дни буду на самоизоляции в соответствии с протоколами ВОЗ, и буду работать из дома", - сообщил глава организации.

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