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В Канаде за ночь сгорели две церкви

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В настоящее время местные правоохранительные органы начали расследование по факту пожаров.
В Канаде за ночь сгорели две церкви
В Канаде за ночь сгорели две церкви

За одну ночь в канадском городе Манси в провинции Онтарио дотла сгорели две церкви. Власти не исключают, что причиной возгораний стал поджог. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщил телевизионный канал СTV.

Сообщается, что церкви вспыхнули с разницей в шесть часов, здания полностью выгорели. 

По данным полиции, пострадавших в результате происшествий нет. 

В настоящее время начато расследование по факту произошедшего. Устанавливаются обстоятельства и причины пожара в церквях. Сотрудники полиции не исключают версию поджога. 

Ранее в Лионе во Франции неизвестный стрелял в православного священника - он получил тяжелое пулевое ранение.

Также, в католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене, Австрия, ворвались 50 мужчин турецкого происхождения и устроили там погром. 

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Теги: церковь, Канада, пожар, поджег
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Источник: korrespondent.net

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