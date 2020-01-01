Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России.

В США заявили, что другие страны не способны изменить исход выборов в стране

Иностранные государства не способны повлиять на ход выборов президента в США, заявил глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности (МВБ) Кристофер Кребс. Об этом в воскресенье, 1 ноября, он заявил в интервью FOX News.

"Американцам необходимо быть уверенными в защищенности своего голосования, подсчета голосов и его результатов", - подчеркнул он.

По словам Кребса, Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре МВБ и другие американские структуры за последние четыре года научились нейтрализовывать угрозы в киберпространстве "за 27 часов".

Кребс добавил, что его агентство "отслеживает примерно 95% голосов, уже отданных на выборах 2020 года".

"Это обстоятельство позволяет избирательным комиссиям точно подсчитать все бюллетени", - заверил он.

Отметим, среди последних санкций, которые США ввели против России, были ограничительные меры за вмешательство в выборы и деятельность в киберсфере.

На данный момент в Конгрессе находится ряд предложений о дополнительных антироссийских санкциях.

В Кремле такие действия США называют "санкционной зависимостью".

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