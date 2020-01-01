Тайфун на Филиппинах: 10 человек погибли, трое пропали без вести

Тайфун "Гони" обрушился на Филиппины в воскресенье, сорвав крыши, оборвав линии электропередач и вызвав наводнения в наиболее пострадавших районах.

На Филиппинах из-за тайфуна "Гони" погибли по меньшей мере 10 человек

На Филиппинах в результате тайфуна "Гони" по меньшей мере 10 человек погибли и трое пропали без вести. Об этом в понедельник 2 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Национального совета по снижению последствий бедствий в республике.

По официальным данным, в числе погибших числится и пятилетний ребенок. Что касается троих пропавших без вести, то все они из муниципалитета Гинобатан. Кроме того, еще один человек умер в результате удара стихии в провинции Катандуанес. Также сообщается об одном пострадавшем.

Отмечается, что стихия разрушила более трехсот домов в регионе Бикол, похоронив их под вулканическими породами и потоками грязи.

"Мы считаем, что несколько человек были похоронены заживо", - заявили представители Ако Бикол в муниципалитете Гинобатан.

Сообщается, что мощные порывы ветра поразили прибрежные города Филиппин, в то время как реки, вышедшие из берегов, затопили уже несколько сел.

Напомним, тайфун Молаве обрушился на центральный Вьетнам, повалив деревья и сорвав крыши с домов, что привело к самым сильным разрушениям за последние годы.

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