Число задержанных в Беларуси превысило 300

Основное число задержанных приходится на Минск, так же протестующих задерживали в Бресте, Гродно, Могилеве, Осиповичах, Пинске, Слониме, Слуцке.

Несмотря на жесткие действия силовиков, протесты в Беларуси не прекращаются people.onliner.by

Белорусские силовики 1 ноября задержали как минимум 311 участников антиправительственных протестов. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщило информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на данные правозащитного центра Весна. Основное число задержанных приходится на Минск, так же протестующих задерживали в Бресте, Гродно, Могилеве, Осиповичах, Пинске, Слониме, Слуцке. Ранее правозащитный центр Весна сообщал о 102 задержанных на воскресных протестах в Беларуси. Силовики использовали помповые ружья и светошумовые гранаты для разгона активистов. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что участники антиправительственных протестов будут жестко преследоваться за переход к силовым действиям. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент