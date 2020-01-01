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Число задержанных в Беларуси превысило 300

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Основное число задержанных приходится на Минск, так же протестующих задерживали в Бресте, Гродно, Могилеве, Осиповичах, Пинске, Слониме, Слуцке.
Несмотря на жесткие действия силовиков, протесты в Беларуси не прекращаются
Несмотря на жесткие действия силовиков, протесты в Беларуси не прекращаются
people.onliner.by
 
Белорусские силовики 1 ноября задержали как минимум 311 участников антиправительственных протестов. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщило информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на данные правозащитного центра Весна.
 
Основное число задержанных приходится на Минск, так же протестующих задерживали в Бресте, Гродно, Могилеве, Осиповичах, Пинске, Слониме, Слуцке.
 
Ранее правозащитный центр Весна сообщал о 102 задержанных на воскресных протестах в Беларуси. Силовики использовали помповые ружья и светошумовые гранаты для разгона активистов.
 
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что участники антиправительственных протестов будут жестко преследоваться за переход к силовым действиям.

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Теги: Беларусь, протесты, протест, акции протеста, Акция протеста
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Источник: korrespondent.net

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