Какие праздники 2 ноября 2020: интересные факты, приметы и традиции
2 ноября - 306-й день года (307-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 59 дней.
Какие праздники 2 ноября
- Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Дата была избрана в память о двух французских журналистах, убитых в Мали 2 ноября 2013 года.
- Праздник мутных глаз
- День кормления птиц овсяным печеньем
- День гигантского омлета в США
- День фаршированных яиц в США
- День работника культуры Кыргызстана
- День детей в ЮАР
- День памяти (Осенние Деды) в Беларуси. В этот день поминали всех предков независимо от их места захоронения. Перед Дзядами чисто убирались, мылись в бане, где оставляли ведро чистой воды и новый веник для душ предков. Женщины готовили различные блюда. Хозяин дома зажигал свечку, читал молитву и приглашал всех предков на ужин. Перед ужином в доме открывались все двери, чтобы предки могли заходить и садиться за стол. Перед тем как приступить к очередному блюду, часть его откладывали на специальную тарелку для духов.
Какие события произошли 2 ноября
- 1903 - вышел первый номер английской газеты The Daily Mirror.
- 1927 - в Ленинграде сооружен самый большой закрытый плавательный бассейн в СССР.
- 1936 - Би-би-си начала первые телевизионные передачи с высоким разрешением из своей студии в Кристал Пэлас.
- 1948 - В США Маргарет Чейз-Смит стала первой избранной в Сенат женщиной.
- 1953 - Журнал Биллборд опубликовал первый список 100 лучших песен - Billboard Hot 100.
- 1959 - хоккейный вратарь Жак Плант из Монреаль Канадиенс после того как шайба, брошенная игроком Нью-Йорк Рейнджерс Энди Батгейтом, в очередной раз попала ему в лицо, покинул лед и после наложения семи швов возвратился на площадку в маске, которую изготовил сам из стеклопластика и резины.
Кто родился 2 ноября
- 69 до н. э. - Клеопатра, египетская царица (с 51 до н. э.).
Народные и церковные праздники 2 ноября
По народному календарю сегодня отмечают Артемьев день – праздник атаманов и военачальников. В этот день молятся святому Артемию об избавлении от случайной смерти, исцелении от грыжи.
В Артемьев день было принято квасить капусту, чинить заборы. Считалось, чем крепче забор, тем богаче будет урожай в следующем году. По этому дню определяли будущий урожай. Если утром 2 ноября деревья покрывал иней, то ждали плохого урожая в следующем году.
Приметы
- Если в этот день первый снег выпал на сухую землю, а деревья не сбросили листья полностью - то снег скоро сойдет
- Пока лист с вишневых деревьев не опадет, сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.
- На деревьях виден иней - год будет неурожайным
- Волки близко к деревне воют – к голодной зиме и недородному лету
- Рожденный 2 ноября находится под защитой волчицы, и что он близок по духу лесным зверям и птицам
Именины 2 ноября
В этот день именины празднуют: Александр, Артемий (Артем), Герасим, Герман, Иван, Ирина, Зосима, Леонид, Матрона, Михаил, Николай, Павел, Петр.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet