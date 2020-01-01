Какие праздники 2 ноября 2020: интересные факты, приметы и традиции

День кормления птиц овсяным печеньем и День гигантского омлета, хоккейный вратарь впервые вышел на лед в самодельной маске и родилась Клеопатра – об этих и других событиях 2 ноября рассказываем в материале Korrespondent.net.

2 ноября - 306-й день года (307-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 59 дней.

Какие праздники 2 ноября

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Дата была избрана в память о двух французских журналистах, убитых в Мали 2 ноября 2013 года.

Праздник мутных глаз

День кормления птиц овсяным печеньем

День гигантского омлета в США

День гигантского омлета. Livejournal.com

День фаршированных яиц в США

День работника культуры Кыргызстана

День детей в ЮАР

День памяти (Осенние Деды) в Беларуси. В этот день поминали всех предков независимо от их места захоронения. Перед Дзядами чисто убирались, мылись в бане, где оставляли ведро чистой воды и новый веник для душ предков. Женщины готовили различные блюда. Хозяин дома зажигал свечку, читал молитву и приглашал всех предков на ужин. Перед ужином в доме открывались все двери, чтобы предки могли заходить и садиться за стол. Перед тем как приступить к очередному блюду, часть его откладывали на специальную тарелку для духов.

Какие события произошли 2 ноября

1903 - вышел первый номер английской газеты The Daily Mirror.

1927 - в Ленинграде сооружен самый большой закрытый плавательный бассейн в СССР.

1936 - Би-би-си начала первые телевизионные передачи с высоким разрешением из своей студии в Кристал Пэлас.

1948 - В США Маргарет Чейз-Смит стала первой избранной в Сенат женщиной.

1953 - Журнал Биллборд опубликовал первый список 100 лучших песен - Billboard Hot 100.

1959 - хоккейный вратарь Жак Плант из Монреаль Канадиенс после того как шайба, брошенная игроком Нью-Йорк Рейнджерс Энди Батгейтом, в очередной раз попала ему в лицо, покинул лед и после наложения семи швов возвратился на площадку в маске, которую изготовил сам из стеклопластика и резины.

Жак Плант. YouTube

Кто родился 2 ноября

69 до н. э. - Клеопатра, египетская царица (с 51 до н. э.).

Элизабет Тейлор в роли Клеопатры. YouTube

Народные и церковные праздники 2 ноября

По народному календарю сегодня отмечают Артемьев день – праздник атаманов и военачальников. В этот день молятся святому Артемию об избавлении от случайной смерти, исцелении от грыжи.

В Артемьев день было принято квасить капусту, чинить заборы. Считалось, чем крепче забор, тем богаче будет урожай в следующем году. По этому дню определяли будущий урожай. Если утром 2 ноября деревья покрывал иней, то ждали плохого урожая в следующем году.

Артемьев день. pixabay.com

Приметы

Если в этот день первый снег выпал на сухую землю, а деревья не сбросили листья полностью - то снег скоро сойдет

Пока лист с вишневых деревьев не опадет, сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.

На деревьях виден иней - год будет неурожайным

Волки близко к деревне воют – к голодной зиме и недородному лету

Рожденный 2 ноября находится под защитой волчицы, и что он близок по духу лесным зверям и птицам

Именины 2 ноября

В этот день именины празднуют: Александр, Артемий (Артем), Герасим, Герман, Иван, Ирина, Зосима, Леонид, Матрона, Михаил, Николай, Павел, Петр.

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