Король Таиланда впервые за 40 лет дал интервью

Монарх прокомментировал протесты в своей стране. Он трижды сказал, что любит демонстрантов и добавил, что Таиланд является страной компромиссов.

Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) в воскресенье, 1 ноября, дал интервью. Это произошло впервые за 40 лет. Монарх прокомментировал антиправительственные протесты в Бангкоке и других городах страны, пишет CNN.

Сначала король заявил журналисту издания, что не хочет комментировать сложившуюся ситуацию. Однако после заявил: "Мы все равно их любим". Он повторил эту фразу на английском языке трижды.

На вопрос, возможны ли компромиссы с протестующими, монарх ответил, что Таиланд - это страна компромиссов.

"Мы любим тайский народ, что бы ни происходило. И эта страна – мирная. Я люблю ее. Я по-настоящему счастлива, ведь это – настоящая любовь, и вы можете сами это видеть, так?", - добавила младшая дочь короля.

Демонстранты требуют ухода премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча и его сторонников, а также смены конституции.

Демонстранты в Бангкоке. cnn.com

До этого мы сообщали, что король Таиланда в честь своего дня рождения помиловал украинцев - всех 16 заключенных. Части из них был сокращен срок заключения, а некоторых освободили.

Также напомним, что в Украине главу Конституционного суда повторно ждут в ГБР на допрос. Александра Тупицкого следственным путем проверяют на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях.

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