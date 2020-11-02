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Взрывы, дым и огонь: В Москве пожар на складе газовых баллонов

Комментариев: 5
В российской столице серьезное ЧП.
В Москве горит склад газовых баллонов
В Москве горит склад газовых баллонов
кадр из видео

На юге Москвы в районе Варшавского шоссе загорелся склад с газовыми баллонами. Над городом виден столб черного дыма, слышны взрывы, сообщают российские СМИ.

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На складе хранятся баллоны с газом общим объемом 600 куб.м. Из-за пожара закрыто движение по улице Газопровод. По данным СМИ, эвакуировать жильцов соседних домов не планируется.

Спасательные службы сообщили о локализации пожара на площади 300 кв. метров, пожарные ожидают прибытия бронещита. Сообщается, что в ангаре с газовыми баллонами произошло несколько взрывов. Информации о пострадавших не поступало.

Позднее стало известно, что локализация пожара отменена, угроза взрыва сохраняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на левом берегу сгорел автомобиль. Очевидцы говорят, что там это уже вторая машина за месяц.

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Теги: пожар, взрыв, Россия, Москва
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Комментариев (5)
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Стр    02.11.2020, 16:26
Оценка:  +5
Стр
ой, у мацквичей газ упал)
Woodbrother    02.11.2020, 16:15
Оценка:  +6
Woodbrother
Во всем обвинят "проклятых американцев" Соловьев уже строчит вечерний спич на данную тему.
Lyonya-Space    02.11.2020, 15:17
Оценка:  +13
Lyonya-Space
Хорошо горит!
Брюква_и_Клюква    02.11.2020, 15:06
Оценка:  +14
Брюква_и_Клюква
Видимо, очередной Наполеон на подходе.
Стр    02.11.2020, 16:28
Оценка:  +5
Стр
и долго ждали расияне - когда остынут кирпичи
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