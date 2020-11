В Кабуле произошла стрельба в университете

Погибли по меньшей мере 20 человек, еще 40 получили ранения. Трое вооруженных злоумышленников ворвались в аудиторию со студентами и открыли стрельбу.

В университете в Кабуле произошла стрельба - по меньшей мере 20 человек погибли, еще 40 были ранены. Об этом сообщает AlJazeera в понедельник, 2 ноября.

В здании университета было запланировано открытие иранской книжной выставки, которую должны были посетить несколько высокопоставленных чиновников, в том числе посол Ирана Бахадор Аминиан и атташе по вопросам культуры Мохтаба Норузи. Перед открытием выставки на территорию университета ворвались трое нападавших с оружием.

Как пишет ToloNews со ссылкой на собственные источники, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 20 человек, еще 40 были ранены. Нападавшие ворвались в аудиторию со студентами и открыли по ним стрельбу.

СМИ добавляют, что на месте происшествия также прогремел взрыв.

Теперь спецслужбы проводят спецоперацию по обезвреживанию нападавших. Пока неизвестны организаторы стрельбы. Радикальное движение Талибан отрицает свою причастность.

We Pukhtoons strongly condemn today’s tragic attack on Kabul University. This is the second attack on educational institutions in Kabul in 10 days. #KabulUniversity pic.twitter.com/UHs1Ebq8W0 — Mujiii Chagharzai456 (@MujiiiC) November 2, 2020

#BreakingNews : Gunshots are being heard from inside the #Kabul university, #Afghanistan. I strongly condemn. May Allah protect all teachers , students and other staff.#Kabul pic.twitter.com/k73JGofqhy — RaNa BilaL (@AB18PK) November 2, 2020

Attack on Kabul University is another war crime, These are girls students of Kabul University who tries to save their lives.@a_siab#KabulUniversityAttack pic.twitter.com/rOrKgiwz54 — (Pashteen) (@AryanaAfghan3) November 2, 2020

Напомним, что ранее в столице Афганистана прогремел мощный взрыв. Взрыв произошел в столичном районе Дашт-э-Барчи, где в основном проживает шиитское меньшинство хазарейцев.

