В Нагорном Карабахе погиб заместитель командующего армией

Общее количество потерь армии обороны Нагорного Карабаха увеличились до 1177 человек убитыми.

Артур Саркисян был назначен замминистра обороны и замкомандующего армией обороны 4 июля Минобороны Нагорного Карабаха

В ходе боевых действий погиб заместитель командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) полковник Артур Саркисян. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства республики в понедельник, 2 ноября.

Саркисян и еще один из командиров – полковник Сергей Шакарян – числятся в списке погибших.

Сегодня пресс-служба минобороны НКР распространила новый список из 11 военнослужащих, погибших в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта. О дате гибели двух полковников не сообщается. При этом общее число потерь армии обороны Карабаха выросли до 1177 человек убитыми.

Известно, что Саркисян был назначен заместителем министра обороны и заместителем командующего армией обороны 4 июля нынешнего года.

А полковнику Шакаряну в начале октября было присвоено звание "герой Арцаха".

31 октября, Баку и Ереван договорились не наносить удары по гражданским объектам и мирному населению. Также стороны условились составить списки на обмен пленными и телами умерших в конфликте.

Встреча прошла в Женеве при посредничестве представителей минской группы ОБСЕ. Переговоры в Швейцарии стали очередной попыткой добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Но уже 1 ноября стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия в Карабахе.

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