Звезда фильма Пиноккио умер в свой день рождения

Известный итальянский актер и телеведущий умер в одной из римских клиник в день своего рождения в 80 лет.

Итальянский актер, музыкант и комик Джиджи Пройетти умер в свой день рождения. Ему исполнилось 80 лет. Знаменитость страдал от сердечной недостаточности и накануне смерти попал в больницу в Риме, пишет Messaggero.

Он был госпитализирован, в воскресенье, 1 ноября. В клинике его состояние ухудшилось и Пройетти скончался.

Джиджи Пройетти родился в столице Италии в 1940 году. Он получил юридическое образование, а в 1960-х начал работать в театре и сниматься в кино. Также он озвучивал фильмы.

Пройетти известен благодаря ролям в комедийных фильмах, а также как ведущий телепрограмм. Он снимался в фильмах и сериалах Пиноккио, Черный цвет для дома, Итальянский ресторан, Дочь д'Артаньяна, Угадай, кто придет на Рождество и других.

До этого стало известно о смерти актера Шона Коннери. Звезде фильмов о Джеймсе Бонде и Индиане Джонс, обладателю Оскара, BAFTA и Золотого глобуса, в августе исполнилось 90 лет.

Также Korrespondent.net писал, что в США звезду сериала Поверхность застрелили во время угона его авто.



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