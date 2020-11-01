В Нигерии 15 человек скончались от неизвестной болезни

Эпидемиологи уже посетили семьи погибших и собрали все необходимые для исследования образцы.

На юге Нигерии в штате Дельта не менее 15 человек скончались от неизвестного заболевания. Об этом накануне сообщило местное издание Vanguard.

Отмечается, что среди умерших молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Власти штата заверили население, что будет сделано все возможное для ограничения распространения заболевания.

"Правительство штата Дельта получило информацию о якобы загадочных случаях смерти в общинах Уте Окпу и Идумеса. Губернатор Ифеани Окова поручил Министерству здравоохранения штата немедленно расследовать эти случаи смерти, определить их причину или причины и принять меры по сдерживанию (заболевания)", – цитирует издание уполномоченного по вопросам здравоохранения штата Морди Ононье.

Эпидемиологи уже посетили семьи погибших и больницу и собрали необходимые для исследования образцы. Они подозревают, что одной из причин гибели людей могла стать геморрагическая лихорадка.

Геморрагическая лихорадка – вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, геморрагическим синдромом (кровоизлияниями, кровотечениями). К данному типу инфекций относится лихорадка денге, Эбола, лихорадка Ласса.

Напомним, в феврале нынешнего года также сообщалось о вспышке неизвестной болезни в нигерийском штате Бенуэ. Тогда заразились 104 человека и 15 умерли. Местные медики подчеркивали, что это не коронавирус, а "что-то новое".

В Бразилии распространилась неизвестная болезнь

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