Число погибших от землетрясения в Турции превысило 90 человек

В отделениях реанимации остаются девять человек, состояние четырех из которых оценивается как тяжелое.

Число погибших в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 91. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) в понедельник, 2 ноября.

Указано, что из 962 пострадавших 743 выписаны из больниц, лечение 155 человек продолжается.

В отделениях реанимации остаются девять человек, состояние четырех из которых оценивается как тяжелое.

Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах пяти жилых домов. Число граждан, извлеченных из-под обломков, достигло 105.

Также сейсмологи насчитали более 1100 более слабых подземных толчков, причем магнитуда 43 афтершоков превысила 4 балла.

Напомним, 30 октября в Турции произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Его эпицентр находился в Эгейском море. Главный удар стихии пришелся на крупный город Измир, который является одним из туристических центров страны. Толчки ощущались также в Стамбуле, Чанаккале, Денизли и Бурсе.

Как сообщалось, в результате этого же землетрясения на греческом острове Самос погибли два человека. Юноша и девушка переходили улицу, когда на них обрушилась стена.

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