Выборы в США: досрочно проголосовали 95 млн американцев

Резкий рост голосов, отданных при помощи почты и личного досрочного голосования, объясняют пандемией коронавируса.

Большое количество сторонников Трампа лично появится на голосование в день выборов

За один день до президентских выборов в США более 95 млн граждан страны уже отдали свои голоса досрочно. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на данные подсчета The United States Election Project, проекта при университете Флориды, который отслеживает явку на выборах.

Указано, что это рекордное число голосов, отданных досрочно – 69% от всей явки на выборах-2016.

Эксперты прогнозируют, что на выборах 3 ноября свои голоса отдадут значительно больше граждан, чем в 2016 году, когда проголосовали 138 млн американцев. Четыре года назад досрочно проголосовали всего 47 млн человек.

Резкий рост голосов, отданных при помощи почты и личного досрочного голосования, объясняют пандемией коронавируса, жертвами которой стали более 230 тысяч человек.

Опрос Reuters / Ipsos, проведенный 27-29 октября, показывает, что Джо Байден лидирует с 51% голосов против 43% у Дональда Трампа. Но результат выборов, как и раньше, является непредсказуемым, поскольку решающими будет то, за кого проголосуют ключевые штаты, среди которых, в частности, Аризона, Флорида и Северная Каролина.

Ожидается, что большое количество сторонников Трампа лично появится на голосование в день выборов. Сам Трамп неоднократно критиковал голосование по почте, заявляя, что через него можно фальсифицировать голосования, не предоставив никаких доказательств своих слов.

Ранее в США заявили о неспособности других стран повлиять на выборы. Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре МВБ отслеживает примерно 95% голосов, уже отданных на выборах 2020 года.

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