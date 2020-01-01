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Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом

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Глава грузинского правительства с 31 октября находился на самоизоляции, так как ранее коронавирусом заразился сотрудник его охраны.
Георгий Гахария лечится дома
Георгий Гахария лечится дома
Пресс-служба правительства Грузии

У премьер-министра Грузии Георгия Гахарии выявлена коронавирусная инфекция в результате тестирования. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства в понедельник, 2 ноября.

"У премьер-министра Георгия Гахарии подтвердился коронавирус. Он чувствует себя хорошо и продолжает лечиться дома", – говорится в заявлении.

Глава грузинского правительства с 31 октября находился на самоизоляции, так как ранее коронавирусом заразился сотрудник его охраны.

На самоизоляции находятся также глава администрации правительства Натия Мезвришвили и министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Отметим, что на сегодняшний день в Грузии выявлено 42 579 случаев инфицирования коронавирусом. Скончалсь 342 человека, почти 27 тысяч пациентов выздоровели.

Ранее ученые призвали готовиться к следующим волнам пандемии коронавируса после этой осени. Они продлятся минимум до весны 2021.

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Теги: Грузия, инфекция, премьер-министр, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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