Две украинки погибли в ДТП под Варшавой

Грузовик резко выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, в котором ехали женщины.

В ДТП под Варшавой погибли две украинки rian.com.ua

В ДТП к северо-западу от Варшавы погибли четыре человека, среди которых две украинки 43 и 48 лет. Об этом сообщает пресс-служба полиции Мазовецкого воеводства Польши в понедельник, 2 ноября.

Инцидент произошел после 18 часов на автодороге национального значения №50 в населенном пункте Старый Нацпольськ, в 80 км от Варшавы.

Водитель грузовика DAF, который направлялся в сторону населенного пункта Вишогрод, 64-летний украинец для избежания столкновения с автомобилем, который двигался впереди, резко выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Transit. В нем находилось четверо пассажиров: 51-летний мужчина, 25-летняя женщина и две женщины 43 и 48 лет - гражданки Украины.

В результате столкновения все люди, находившиеся в автомобиле Ford, погибли на месте. Водитель автомобиля DAF попал в больницу.

Напомним, что в Черновицкой области случилось два смертельных ДТП за сутки. В обоих случаях не справившиеся с управлением водители умирали на месте происшествия. О других пострадавших не сообщается.

Также сообщалось, что на Одесчине авто с пьяным водителем врезалось в дерево. Два пассажира погибли на месте еще две пострадавшие женщины были госпитализироаны. Водитель отделался легкими царапинами.

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