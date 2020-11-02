Саакашвили снова зовет на Майдан. Выборы в Грузии

На парламентских выборах, прошедших 31 октября в Грузии, победу празднует правящая партия Грузинская мечта, оппозиционная коалиция во главе с экс-президентом Михеилом Саакашвили призывает к бойкоту.

В 2020 году активно трясет постсоветское пространство. Беларусь и Кригизия бастуют, теперь пришла очередь и Грузии. Там прошли парламентские выборы, которые оппозиция по главе с небезизвестным в Украине Михеилом Саакашвили рассматривала, как чуть ли не самый реальный за последние годы шанс перехватить власть. Но пока не вышло. Пока, потому что Михо снова зовет грузин на Майдан.

Корреспондент.net следит за ситуацией в Грузии.

Результаты выборов

На парламентских выборах в Грузии действует смешанная система - 120 из 150 депутатов парламента выбирают по партийным спискам. Остальные 30 депутатов избираются в округах.

Участие в выборах в грузинский парламент принимали сразу 48 партий, а также 2 политических блока. Проходной барьер на нынешних выборах определен всего в 1%.

Партия власти Грузинская взяла 48,15% голосов избирателей, блок Саакашвили - Единое национальное движение – Объединенная оппозиция - 27,14%. Также в парламент прошли другие мелкие оппозиционный партии: Европейская Грузия – 3,78%, Лело – 3,15%, Стратегия Агмашенебели – 3,15%, Альянс патриотов Грузии – 3,14%, Гирчи – 2,89%, Граждане – 1,33% и Лейбористская партия – 1%.

Таким образом, только по квоте в 120 депутатов, определенной на партии, властная политсила получит сразу 76 мандатов, а значит, единоличное большинство в парламенте и возможность формировать правительство.

На округах ситуация тоже не слишком радостная для оппозиции. Уже почти окончательно понятно, что 13 мандатов из 30 округов получит Грузинская мечта. В остальных 17 округах пройдет второй тур выборов. Кандидаты от провластной партии лидируют сразу в 16 из 17 округов.

Оппозиция протестует

Оппозиция заявила о "тотальных фальсификациях" выборов и начала акции протеста. Возле парламента в воскресенье, 1 ноября, даже успели установить палатки.

Все оппозиционные партии, которые проходят в новый парламент, а это все партии кроме Грузнской мечты, объявили бойкот и отказываются от мандатов в знак протеста против фальсификации выборов.

По закону 150-местный грузинский парламент становится полномочным только после того, как для присяги соберутся минимум две трети его состава, то есть 100 депутатов. И у Грузинской мечты сейчас есть все шансы собрать эту сотню самостоятельно.

А что Запад?

Миссия ОБСЕ не увидела серьезных нарушений на грузинских выборах, что сильно подрывает заявления оппозиции о фальсификациях.

"Выборы были конкурентными и в итоге основные свободы были соблюдены, хотя постоянно звучали обвинения в том, что на избирателей оказывается давление, и не было четкой разграничительной линии между правящей партией и государством, что снизило доверие к процессу", - заявила Элона Джебреа Ходжа - наблюдатель от Парламентской ассамблеи ОБСЕ и руководитель краткосрочной миссии.

Она отметила, что выборы прошли "в целом эффективно", несмотря на трудности, обусловленные пандемией коронавируса.

"В то же время, доминантное представительство правящей партии в избирательных комиссиях создало у людей негативное восприятие того, насколько беспристрастно и независимо проводились выборы на всех уровнях", - добавила Ходжа.

При этом, общественная организация Transparency International - Грузия назвала выборы "шагом назад" по сравнению с выборами 2016 года. Их наблюдатели говорят о 170 зафиксированных нарушениях и 46 поданных жалобах.

ТI - Грузия указывает на то, что ЦИК начала публиковать предварительные результаты спустя почти 8 часов после закрытия участков. В сам день выборов были случаи столкновений возле участков, препятствования работе наблюдателей и СМИ, нарушения тайны голосования.

В частности, наблюдатель от ТI в Марнеули утверждает, что один из избирателей проголосовал 10 раз. В связи с этим организация требует признать недействительными результаты голосования на всем участке. Иногда в кабинки заходили парами.

Именно пауза в 8 часов с объявлением результатов, по мнению оппозиции, ярче всего свидетельствует о нарушениях.

В ближайшее время в Грузии будет точно горячо.