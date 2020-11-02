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Зарезавший троих человек в Ницце террорист болен коронавирусом – СМИ

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Нападавший мог заразить спасателей, которые оказывали ему первую помощь сразу после задержания.
В Ницце произошел очередной теракт
В Ницце произошел очередной теракт

Врачи подтвердили заражение коронавирусом COVID-19 у радикального исламиста, которого задержали во французской Ницце после убийства трех человек в местном соборе Нотр-Дам. Об этом сообщает газета Le Figaro в понедельник, 2 ноября.

Издание отмечает, что нападавший мог заразить спасателей, которые оказывали ему первую помощь после того, как полиция задержала его с применением огнестрельного оружия. Им было направлено соответствующее уведомление и предписание уйти на самоизоляцию.

Напомним, на прошлой неделе в Ницце мужчина ножом обезглавливал людей в соборе. Два человека погибли внутри храма. Позже число жертв выросло до трех.

Позже СМИ узнали, что террорист – 21-летний тунисец по имени Брахим Ауиссауи, который нелегально прибыл в Европу.

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Теги: теракт, Франция, заражение, теракты, Ницца, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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