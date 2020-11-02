Зарезавший троих человек в Ницце террорист болен коронавирусом – СМИ

Нападавший мог заразить спасателей, которые оказывали ему первую помощь сразу после задержания.

Врачи подтвердили заражение коронавирусом COVID-19 у радикального исламиста, которого задержали во французской Ницце после убийства трех человек в местном соборе Нотр-Дам. Об этом сообщает газета Le Figaro в понедельник, 2 ноября.

Издание отмечает, что нападавший мог заразить спасателей, которые оказывали ему первую помощь после того, как полиция задержала его с применением огнестрельного оружия. Им было направлено соответствующее уведомление и предписание уйти на самоизоляцию.

Напомним, на прошлой неделе в Ницце мужчина ножом обезглавливал людей в соборе. Два человека погибли внутри храма. Позже число жертв выросло до трех.

Позже СМИ узнали, что террорист – 21-летний тунисец по имени Брахим Ауиссауи, который нелегально прибыл в Европу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet