Решает заграница. Результаты выборов в Молдове

В первом туре выборов президента Молдовы победила лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, а действующий глава государства Игорь Додон занял второе место.

В соседней Молдове проходят президентские выборы. Ситуация там чем-то похожа на Украину. Во втором туре сойдутся пророссийский кандидат и прозападный.

В первом туре победила экс-премьер Майя Санду, которая ориентируется как раз на Запад. Самое удивительное, что победу ей принесли голоса молдован, которые выехали из страны и голосовали на зарубежных округах. Внутри страны же победил действующий президент Игорь Додон. Во втором туре схватка обещает быть особенно острой.

Корреспондент.net рассказывает о ситуации на выборах в Молдове.

Конкуренты

Майа Санду представляет проевропейскую оппозицию. В агитации делает ставку на борьбу с коррупцией и евроинтеграцию. Действующий президент Додон выступает за развитие связей с Россией и вступление в Таможенный союз.

Четыре года назад Додон в ходе избирательной кампании даже назвал Крым российским, чего ему до сих пор многие не могут простить в Украине.

В первом туре Санду набрала 36,12% голосов избирателей, а Додон - 32,61% голосов.

Явка на выборах составила 42,7%, или около 1,2 млн человек - это самый низкий показатель в истории молдавских выборов. Одной из причин стала ситуация с коронавирусом.

Эти же кандидаты сошлись во втором туре президентских выборов в 2016 году. Тогда Додон опередил Санду.

Заграница

Победу Санду принесли молдоване, которые живут за границей. На фоне низкой явки внутри страны они побили все возможные рекорды. За границей проголосовало почти 150 тысяч человек, или свыше 12% от избирателей, которые пришли на участки в Молдове.

Активность была сумасшедшей, несмотря на карантин во многих европейских странах. Ради молдован, проживающих за границей работу участков даже продлили на несколько часов.

Всего за границей на молдавских выборах открыли 139 участков в 36 странах мира.

А вот в России молдоване на избирательные участки не пошли. Поэтому в целом в зарубежном избирательном округе Додон набрал лишь 3,6% голосов.

Первый тур выборов Санду выиграла исключительно за счет голосов из-за рубежа, где ее поддержало 70% избирателей. А вот если посчитать голоса без зарубежных участков, то победителем оказался бы Додон. Во втором туре, в случае победы Санду, эта ситуация почти наверняка повторится.

У каждого своя

У Додона есть своя “заграница” – неподконтрольное Кишиневу Приднистровья, откуда приходят на молдавские выборы, как правило, пророссийские избиратели.

На этих президентских выборах открыли 42 таких участка исключительно для избирателей из Приднестровья. В госреестре зарегистрировано более 250 тысяч избирателей, проживающих в Приднестровье. Это – порядка 10% от молдаван с правом голоса на подконтрольной территории страны. А учитывая, что разрыв между победителями выборов в Молдове нередко бывает достаточно скромным, это – огромный резерв. Даже если проголосует только часть избирателей.

При этом электоральные предпочтения приднестровцев – совершенно однозначны. Санду там вообще не воспринимают. На приднестровских участках Додон получил 74% – более чем в два раза выше, чем в целом по стране. И тут у него есть скрытый резерв для общей победы на выборах.