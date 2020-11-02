В центре Вены произошла стрельба, есть жертвы

Один из нападавших привел в действие взрывное устройство. Еще несколько человек могут быть в бегах, сообщают местные СМИ.

В центре Вены произошла стрельба возле синагоги, в результате которой могли погибнуть до семи человек. Об этом сообщает телеканал ОЕ24 со ссылкой на полицию в понедельник, 2 ноября.

По предварительным данным, нападавших не менее двух – один из них ликвидирован, второй – находится в бегах.

"Полиция не исключает, что в результате стрельбы есть семь погибших", – отмечает телеканал.

По информации газеты Kronen Zeitung, один из нападавших привел в действие взрывное устройство. Еще несколько человек могут быть в бегах.

My late grandfather, Yitzhak, was born and raised in #Vienna. His family lived there for generations.

He immigrated to mandatory Palestine in the 1930’s because #antisemitism was on the rise and Jews were told to get out. pic.twitter.com/ReuITthl60 — Dan Poraz (@PorazDan) November 2, 2020

Напомним, 31 октября во французском Лионе неизвестный дважды в упор выстрелил в 52-летнего православного священника, когда тот запирал церковь. Злоумышленник скрылся с места происшествия. Протоиерея госпитализировали в тяжелом состоянии. На следующий день злоумышленника задержали.

А 29 октября во французских городах Ницца, Авиньон и Лион произошли атаки исламских фанатиков. В Ницце погибли три человека, одна из жертв была обезглавлена, в Авиньоне и Лионе обошлось без жертв. Правительство Франции объявило максимальный уровень террористической угрозы.

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