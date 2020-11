В центре Вены произошла стрельба, есть жертвы

В центре Вены произошла стрельба возле синагоги, в результате которой могли погибнуть до семи человек. Об этом сообщает телеканал ОЕ24 со ссылкой на полицию в понедельник, 2 ноября.

По предварительным данным, нападавших не менее двух – один из них ликвидирован, второй – находится в бегах.

"Полиция не исключает, что в результате стрельбы есть семь погибших", – отмечает телеканал.

По информации газеты Kronen Zeitung, один из нападавших привел в действие взрывное устройство. Еще несколько человек могут быть в бегах.

