Убийство жителя Вены попало на видео
В центре австрийской столицы произошло несколько вооруженных нападений одновременно. Неизвестные атаковали синагогу, ресторан и еврейский центр. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщила газет Kronen Zeitung со ссылкой на пресс-службу МВД.
Как рассказали очевидцы, возле синагоги прозвучало не менее 50 выстрелов. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер назвал произошедшее терактом.
"Мы подверглись явной террористической атаке", - заявил он.
По предварительным данным, жертвами злоумышленников стали семь человек. Расстрел мужчины, который случайно попался на глаза преступнику, сняли уличные камеры видеонаблюдения.
ВНИМАНИЕ! Видео содержат сцены смерти и не рекомендуются к просмотру лицам до 16 лет, беременным и людям со слабой психикой
Также СМИ сообщили, что в перестрелке с нападавшими погиб полицейский, и обнародовали видео его убийства. В МВД информировали, что их сотрудник тяжело ранен.
В Вене объявлена антитеррористическая операция, четверо нападавших уже задержаны.
#JUSTIN : #Unconfirmed video allegedly shows 4 #Vienna terrorists surrendering to security forces in #Austria.— ZAHID ABBAS (@abbaszahid24) November 2, 2020
:@FarukFirat1987 #Terror pic.twitter.com/dKYmCUakZP
Напомним, на фоне конфликта президента Франции Эмманюеля Макрона с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом во французских городах Ницца, Авиньон и Лион произошли атаки исламских фанатиков. В Ницце погибли три человека, одна из жертв была обезглавлена, в Авиньоне и Лионе обошлось без жертв.
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