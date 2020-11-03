Убийство жителя Вены попало на видео

В Вене объявлена антитеррористическая операция, четверо нападавших уже задержаны. Жертвами атак стали семь человек, еще 15 получили ранения.

В центре австрийской столицы произошло несколько вооруженных нападений одновременно. Неизвестные атаковали синагогу, ресторан и еврейский центр. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщила газет Kronen Zeitung со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как рассказали очевидцы, возле синагоги прозвучало не менее 50 выстрелов. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер назвал произошедшее терактом.

"Мы подверглись явной террористической атаке", - заявил он.

По предварительным данным, жертвами злоумышленников стали семь человек. Расстрел мужчины, который случайно попался на глаза преступнику, сняли уличные камеры видеонаблюдения.

ВНИМАНИЕ! Видео содержат сцены смерти и не рекомендуются к просмотру лицам до 16 лет, беременным и людям со слабой психикой

Также СМИ сообщили, что в перестрелке с нападавшими погиб полицейский, и обнародовали видео его убийства. В МВД информировали, что их сотрудник тяжело ранен.

В Вене объявлена антитеррористическая операция, четверо нападавших уже задержаны.

Напомним, на фоне конфликта президента Франции Эмманюеля Макрона с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом во французских городах Ницца, Авиньон и Лион произошли атаки исламских фанатиков. В Ницце погибли три человека, одна из жертв была обезглавлена, в Авиньоне и Лионе обошлось без жертв.

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