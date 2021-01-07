Трампа заблокировали в Facebook и Instagram до конца его президентства

Теперь его аккаунты будут заблокированы до инаугурации Джо Байдена. Решение принял Цукерберг на фоне вчерашнего насилия в Вашингтоне.

Facebook и Instagram заблокировали Трампа до конца его президентства

Facebook и Instagram заблокировали профили президента США Дональда Трампа до инаугурации Джо Байдена. Об этом заявил гендиректор Facebook Марк Цукерберг в четверг, 7 января.

"Мы считаем, что риски позволить президенту продолжать пользоваться нашим сервисом в этот период просто слишком велики. Поэтому продолжаем блокировку, которую мы размещаем в его аккаунтах Facebook и Instagram на неопределенный срок и хотя бы на ближайшие две недели до завершения мирного перехода власти", - написал Цукерберг.

Отметим, что первой из соцсетей о блокировке профиля Трампа заявили в Twitter, лишив Трампа возможности пользоваться соцсетью в течение 12 часов. Затем его примеру последовали Facebook и Instagram.

Напомним, что ранее в Капитолий прорвались сторонники Трампа. Заседание приостановили через считанные минуты после начала. Затем Конгресс все же подтвердил избрание Джо Байдена президентом США.

Всего на протестах в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме застреленной в Капитолии женщины, еще три человека погибли в районе вокруг здания, сообщили в полиции.

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