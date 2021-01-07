В Германии основали фонд для поддержки строительства СП-2

Главной целью фонда является помощь в завершении строительства газопровода Северный поток-2 в обход санкций США.

Правительство земли Мекленбург-Западная Померания одобрило создание Фонда защиты климата Мекленбурга, призванного содействовать достройке газопровода Северный поток-2 в обход американских санкций. Об этом со ссылкой на конфиденциальные документы сообщает Bild в четверг, 7 января.

Как сказано в правительственном документе, "правительство создает фонд, который поддерживает и способствует мероприятиям по охране климата в штате через широкий спектр организаций и учреждений, а также активистов гражданского общества и одновременно может внести свой вклад в завершение проекта газопровода Nord Stream- 2".

Власти земли уверенны, что "новое санационное законодательство США требует срочного создания фонда". Немецкий фонд может самостоятельно заказывать услуги по достройке газопровода, которая должна вывести исполнителей из-под действия американских санкций. На это официально запланировано потратить около 250 тысяч евро.

Bild также пишет, что основатели фонда уже договорились об условиях сотрудничества с Nord Stream 2 AG - дочерней компанией Газпрома.

Наконец, по информации издания, председателем фонда будет бывший мекленбургский премьер-министр Эрвин Селлинг (СДПГ), а его заместителем - евродепутат от ЕНП / ХДС Вернер Кун.

Напомним, что ранее Песков признал опасность новых санкций для СП-2. Вашингтон готовит финальный пакет санкций против российского проекта, работы над которым сдвинулись с места спустя год, сообщили СМИ.

Reuters: США готовят роковые санкции против СП-2

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