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В Германии основали фонд для поддержки строительства СП-2

Комментариев: 2
Главной целью фонда является помощь в завершении строительства газопровода Северный поток-2 в обход санкций США.
В Германии основан фонд для поддержки строительства Nord Stream-2
В Германии основан фонд для поддержки строительства Nord Stream-2

Правительство земли Мекленбург-Западная Померания одобрило создание Фонда защиты климата Мекленбурга, призванного содействовать достройке газопровода Северный поток-2 в обход американских санкций. Об этом со ссылкой на конфиденциальные документы сообщает Bild в четверг, 7 января.

Как сказано в правительственном документе, "правительство создает фонд, который поддерживает и способствует мероприятиям по охране климата в штате через широкий спектр организаций и учреждений, а также активистов гражданского общества и одновременно может внести свой вклад в завершение проекта газопровода Nord Stream- 2".

Власти земли уверенны, что "новое санационное законодательство США требует срочного создания фонда". Немецкий фонд может самостоятельно заказывать услуги по достройке газопровода, которая должна вывести исполнителей из-под действия американских санкций. На это официально запланировано потратить около 250 тысяч евро.

Bild также пишет, что основатели фонда уже договорились об условиях сотрудничества с Nord Stream 2 AG - дочерней компанией Газпрома.

Наконец, по информации издания, председателем фонда будет бывший мекленбургский премьер-министр Эрвин Селлинг (СДПГ), а его заместителем - евродепутат от ЕНП / ХДС Вернер Кун.

Напомним, что ранее Песков признал опасность новых санкций для СП-2. Вашингтон готовит финальный пакет санкций против российского проекта, работы над которым сдвинулись с места спустя год, сообщили СМИ.

Reuters: США готовят роковые санкции против СП-2

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Теги: Германия, строительство, фонд, Северный поток
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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БЕЗУМЕЦ+    08.01.2021, 01:24
Оценка:  +13
БЕЗУМЕЦ+
Так вот ты какая Германия, озабоченная
Путин-Xyйло    07.01.2021, 23:43
Оценка:  +19
Путин-Xyйло
Очередной "фонд" распила бабла под предлогом "зашиты климата" методом постройки газопровода Ноухаторы, пля.
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