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Лидер Конгресса призвала к досрочному уходу Трампа

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Пэлоси обратилась к Пенсу с призывом применить 25-ую поправку Конституции и заменить Трампа на должности.
Спикер Конгресса хочет досрочного ухода Трампа
Спикер Конгресса хочет досрочного ухода Трампа

Президент США Дональда Трампа должен быть отстранен от должности, или же Конгресс займется его импичментом. Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси, сообщает CNN в четверг, 7 января.

В частности, Пэлоси призвала вице-президента Майка Пенса сместить Трампа, используя 25-ую поправку Конституции. Она заявила о готовности запустить процедуру импичмента.

"Я присоединяюсь к лидеру демократов в Сенате, который призвал вице-президента сместить Трампа, немедленно 25-ю поправку. Если вице-президент и Кабинет министров не предпримут никаких действий, Конгресс может приступить к импичменту, что является подавляющим настроением фракции демократов и американского народа", - сказала Пэлоси.

Напомним, что ранее в Капитолий прорвались сторонники Трампа. Заседание приостановили через считанные минуты после начала. Затем Конгресс все же подтвердил избрание Джо Байдена президентом США.

Всего на протестах в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме застреленной в Капитолии женщины, еще три человека погибли в районе вокруг здания, сообщили в полиции.

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Теги: США, выборы в США, конгресс, Трамп, Дональд Трамп, Майк Пенс
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Источник: korrespondent.net

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