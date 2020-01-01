Лидер Конгресса призвала к досрочному уходу Трампа

Пэлоси обратилась к Пенсу с призывом применить 25-ую поправку Конституции и заменить Трампа на должности.

Президент США Дональда Трампа должен быть отстранен от должности, или же Конгресс займется его импичментом. Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси, сообщает CNN в четверг, 7 января.

В частности, Пэлоси призвала вице-президента Майка Пенса сместить Трампа, используя 25-ую поправку Конституции. Она заявила о готовности запустить процедуру импичмента.

"Я присоединяюсь к лидеру демократов в Сенате, который призвал вице-президента сместить Трампа, немедленно 25-ю поправку. Если вице-президент и Кабинет министров не предпримут никаких действий, Конгресс может приступить к импичменту, что является подавляющим настроением фракции демократов и американского народа", - сказала Пэлоси.

Напомним, что ранее в Капитолий прорвались сторонники Трампа. Заседание приостановили через считанные минуты после начала. Затем Конгресс все же подтвердил избрание Джо Байдена президентом США.

Всего на протестах в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме застреленной в Капитолии женщины, еще три человека погибли в районе вокруг здания, сообщили в полиции.

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