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Сбитый рейс МАУ: Канада недовольна предложенной Ираном компенсацией

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Иран не имеет права в одностороннем порядке принимать решения относительно компенсаций родственникам жертв, подчеркнула канадская сторона.
Авиакатастрофа МАУ: Канада не согласна с предложенной Ираном компенсацией
Авиакатастрофа МАУ: Канада не согласна с предложенной Ираном компенсацией

Предложенные Ираном 150 тысяч долларов за каждого погибшего в результате сбития самолета МАУ недостаточны. Об этом заявил спецсоветник премьер-министра Джастина Трюдо Ральфа Гудейл, сообщает CBC News в четверг, 7 января.

"Предусмотрено процесс переговоров, который еще не начался. Поэтому пока рано конкретным цифрам появляться в общественной плоскости, поскольку ни одна из вовлеченных сторон еще не было никакой возможности внести свои предложения ", - сказал Гудейл.

Чиновник добавил, что Иран не имеет права в одностороннем порядке принимать решения относительно компенсаций родственникам жертв.

"Когда речь идет о возмещении, Иран не может их определять односторонне", - подчеркнул спецсоветник Трюдо.

Гудейл отметил, что окончательная сумма возмещения должна стать предметом переговоров между Ираном и пятью другими государствами, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

По словам чиновника, Канада может применить против Ирана санкции, если будет видеть в этом потребность, впрочем "главное - удостовериться в наличии всех фактов, чтобы действовать на основе точно установленной информации".

Напомним, что ранее Украина получила отчет Ирана по сбитому рейсу МАУ. Иран с пятой попытки передал Украине отчет о причинах катастрофы самолета МАУ. У Киева есть два месяца для внесения замечаний и предложений к нему.

Также сообщалось, что Тегеран планировал подделать данные о катастрофе МАУ. Иранская сторона хотела получить данные с бортовых самописцев сбитого самолета в обход американцев.

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Теги: авиакатастрофа, Иран, Канада, крушение, компенсация, МАУ
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Источник: korrespondent.net

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