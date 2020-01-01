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ФБР просит американцев помочь идентифицировать напавших на Капитолий

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Фотографии и видеозаписи событий, а также любая полезная следствию информация принимаются на специальный адрес.
ФБР попросило помочь распознать участников штурма Капитолия
ФБР попросило помочь распознать участников штурма Капитолия

Федеральное бюро расследований призвало граждан США помочь идентифицировать сторонников Дональда Трампа, ворвавшихся в Капитолий. Об этом ведомство заявило в четверг, 7 января.

В сообщении ФБР указало адрес, на который можно присылать фотографии или видеозаписи событий, которые происходили в самом здании или вокруг него 6 декабря.

Кроме того, спецслужба готова принимать не только медиафайлы, но и любую информацию, которая могла бы помочь следствию. Сообщить интересующие ФБР данные можно в том числе по телефону.

Напомним, что ранее в Капитолий прорвались сторонники Трампа. Заседание приостановили через считанные минуты после начала. Затем Конгресс все же подтвердил избрание Джо Байдена президентом США.

Всего на протестах в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме застреленной в Капитолии женщины, еще три человека погибли в районе вокруг здания, сообщили в полиции.

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Теги: США, Выборы, ФБР, выборы в США, Трамп, Дональд Трамп, Капитолий
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Источник: korrespondent.net

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