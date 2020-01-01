ФБР просит американцев помочь идентифицировать напавших на Капитолий

Фотографии и видеозаписи событий, а также любая полезная следствию информация принимаются на специальный адрес.

Федеральное бюро расследований призвало граждан США помочь идентифицировать сторонников Дональда Трампа, ворвавшихся в Капитолий. Об этом ведомство заявило в четверг, 7 января.

В сообщении ФБР указало адрес, на который можно присылать фотографии или видеозаписи событий, которые происходили в самом здании или вокруг него 6 декабря.

Кроме того, спецслужба готова принимать не только медиафайлы, но и любую информацию, которая могла бы помочь следствию. Сообщить интересующие ФБР данные можно в том числе по телефону.

Напомним, что ранее в Капитолий прорвались сторонники Трампа. Заседание приостановили через считанные минуты после начала. Затем Конгресс все же подтвердил избрание Джо Байдена президентом США.

Всего на протестах в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме застреленной в Капитолии женщины, еще три человека погибли в районе вокруг здания, сообщили в полиции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet