Трамп намерен помиловать самого себя - NYT

Впервые американский лидер заговорил о своем намерении после президентских выборов, которые состоялись 3 ноября 2020 года.

Действующий президент США Дональд Трамп рассматривает и обсуждает с помощниками возможность помилования самого себя до ухода с поста главы государства. Об этом в четверг, 7 января, сообщила газета The New York Times.

Отмечается, что после выборов 3 ноября глава Белого дома несколько раз заявлял ближайшему окружению, что хочет помиловать себя в последние дни президентского срока, однако не уверен, следует ли ему так поступать.

При этом некоторые источники газеты допускают, что Трамп уже готовится сделать этот шаг - после беспорядков в здании Капитолия.

В то же время в материале не указано, каких обвинений опасается американский лидер.

По данным NYT, ранее ни один президент США не объявлял о собственном помиловании, поэтому такой шаг Трампа, если он его сделает, создаст "опасный прецедент". Кроме того, уточнили авторы статьи, президентское помилование распространяется только на те преступления, в которых человека обвинили федеральные власти страны, а не власти штатов.

Напомним, накануне Сенат и Палата представителей Конгресса США утвердили победу демократа Джозефа Байдена на президентских выборах. Таким образом, окончательно закрыты конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов свершившихся выборов.

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