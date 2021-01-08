Трамп намерен помиловать самого себя - NYT
Действующий президент США Дональд Трамп рассматривает и обсуждает с помощниками возможность помилования самого себя до ухода с поста главы государства. Об этом в четверг, 7 января, сообщила газета The New York Times.
При этом некоторые источники газеты допускают, что Трамп уже готовится сделать этот шаг - после беспорядков в здании Капитолия.
В то же время в материале не указано, каких обвинений опасается американский лидер.
По данным NYT, ранее ни один президент США не объявлял о собственном помиловании, поэтому такой шаг Трампа, если он его сделает, создаст "опасный прецедент". Кроме того, уточнили авторы статьи, президентское помилование распространяется только на те преступления, в которых человека обвинили федеральные власти страны, а не власти штатов.
Напомним, накануне Сенат и Палата представителей Конгресса США утвердили победу демократа Джозефа Байдена на президентских выборах. Таким образом, окончательно закрыты конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов свершившихся выборов.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet