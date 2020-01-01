На Занзибаре избили и ограбили украинцев - соцсети

В итоге пострадавшие остались у дороги без телефонов, ноутбуков, с пустой кредитной картой и сотней долларов в кармане.

На острове Занзибар неизвестные избили граждан Украины и отобрали их ценные вещи по пути в отель. Об этом в четверг, 7 января, сообщила подруга одного из пострадавших лиц в Facebook.

По словам ограбленных украинских туристов, они прибыли на остров 5 января. Отдыхающим предложили такси до отеля.

"Мы согласились и через некоторое время поехали. Примерно через полчаса пути водитель внезапно сворачивает влево и останавливается. К машине подходит несколько ребят и начинают на повышенных тонах разговаривать. Водитель скрывается. Затем грабители проникают в машину, угрожают, бьют, забирают все ценное и требуют пинкоды с кредитных карт, угрожая расправой", - указано в сообщении.

В итоге пострадавшие остались у дороги "без телефонов, ноутбуков, с пустой кредитной картой и 100$ на ночевку и обратный путь домой". При этом стоимость украденного имущества оценивается в шесть тысяч долларов.

Как сообщается, через сутки после заявления в местную полицию о случившемся правоохранители нашли машину такси и водителя. В связи с этим туристы ждут скорейшего решения вопроса.

Ранее в Египте, на курорте Шарм-эль-Шейх, гражданка Украины и ее 12-летний сын стали жертвами нападения акулы. Мать получила глубокие раны от укусов, а ребенок потерял часть руки ниже локтя.

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