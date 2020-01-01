СМИ: Умер один из полицейских Капитолия, пострадавших при штурме

При нападении на здание Конгресса получили ранения более 50 сотрудников полиции Капитолия. Их начальник подал в отставку.

В целом при штурме пострадали более 50 полицейских

В столице США от полученных во время беспорядков травм скончался один из сотрудников полиции Капитолия. Об этом в четверг, 7 января, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как уточнил начальник полиции Капитолия Стивен Санд, в целом при штурме пострадали более 50 его сотрудников, несколько из них получили серьезные травмы и госпитализированы.

В то же время полицейский, убивший одну из участниц беспорядков в Конгрессе США, отстранен от работы на время следствия.

При этом, по данным АР, в свете событий в Вашингтоне сам Стивен Санд подал в отставку. Отмечается, что он оставит должность 16 января.

Напомним, позавчера в Капитолий прорвались сторонники Трампа, в результате чего погибли четыре человека.

В связи с этим спикер Конгресса Ненси Пэлоси призвала к досрочному уходу президента Дональда Трампа. Пэлоси обратилась к вице-президенту с призывом применить 25-ю поправку Конституции и заменить Трампа на должности.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet