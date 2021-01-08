Трамп осудил штурм Капитолия

Американский лидер записал видеообращение, в котором, в частности, пригрозил участникам беспорядков в Вашингтоне.

Действующий президент США Дональд Трамп призвал американцев к примирению и заявил, что лица, участвовавшие в штурме Капитолия, будут наказаны за нарушение закона. Об этом говорилось в видеообращении главы Белого дома, обнародованном в пятницу, 8 января, на его странице в Twitter.

"Мой штаб активно пользовался всеми юридическими возможностями по оспариванию результатов выборов, тем самым я боролся за защиту американской демократии. <...> Теперь Конгресс сертифицировал результаты, и новая администрация придет к власти 20 января. Я теперь сосредоточусь на гладкой безупречной передаче власти", - сказал глава государства.

Также Трамп осудил насилие в здании Конгресса и сообщил, что распорядился привлечь Нацгвардию и федеральные правоохранительные органы для обеспечения безопасности здания и изгнания вторгшихся.

"Как все американцы, я разгневан насилием, беззаконием и устроенным кошмаром. <...> Америка есть и всегда должна быть страной закона и порядка", - отметил он и добавил, что все виновные в случившемся понесут наказание.

Напомним, позавчера в Капитолий прорвались сторонники Трампа, в результате чего погибли пять человек - от огнестрельного ранения умерла женщина в здании Конгресса, три человека умерли в ходе беспорядков в центре Вашингтона, также от полученных при штурме травм скончался один из полицейских Капитолия.

В связи с этим спикер Конгресса Ненси Пэлоси призвала к досрочному уходу президента Дональда Трампа. Пэлоси обратилась к вице-президенту с призывом применить 25-ю поправку Конституции и заменить Трампа на должности.

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