Пакистан испытал управляемую многозарядную ракетную систему

Новая пакистанская управляемая многозарядная ракетная система Fatah-1 способна доставлять боеголовки на расстояние до 140 километров.

Армия Пакистана провела успешное испытание управляемой многозарядной ракетной системы Fatah-1, сообщает Dispatch News Desk.

Отмечается, что испытанная система способна доставлять обычные боеголовки на расстояние до 140 километров.

Как утверждается, данная система вооружения даст пакистанской армии возможность высокоточного поражения целей в глубине территории противника.

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