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Пакистан испытал управляемую многозарядную ракетную систему

Комментариев: 1
Новая пакистанская управляемая многозарядная ракетная система Fatah-1 способна доставлять боеголовки на расстояние до 140 километров.

Армия Пакистана провела успешное испытание управляемой многозарядной ракетной системы Fatah-1, сообщает Dispatch News Desk.

Отмечается, что испытанная система способна доставлять обычные боеголовки на расстояние до 140 километров.

Как утверждается, данная система вооружения даст пакистанской армии возможность высокоточного поражения целей в глубине территории противника.

Ранее в России провели запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с борта фрегата Адмирал Горшков в Белом море. 

Тем временем, украинская армия готовится взять на вооружение ракетный комплекс Нептун.

 

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Теги: Пакистан, баллистическая ракета, запуск ракеты, испытание оружия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    08.01.2021, 13:29
Оценка:  +17
Колишній-східняк
По видео такое впечатление, что чуть по дачному посёлку не зае...ашили.
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