Заказанная МОЗ COVID-вакцина эффективна на 78%

Опубликован отчет о клинических испытаниях китайской вакцины от коронавируса CoronaVac в Бразилии.

Поставка вакцины в Украину должна начаться в течение месяца после ее регистрации

Заказанная Минздравом вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac показала эффективность в 78% на третьей фазе клинических исследований в Бразилии, сообщает Wall street journal.

Согласно опубликованным данным, вакцина "дает полную защиту от тяжелых случаев заболевания, вселяет надежду, что ее можно будет использовать для иммунизации большинства развивающихся стран".

"Ни у одного из добровольцев, которые вакцинировались, не развились серьезные случаи COVID-19", - заявили в исследовательском центре в Сан-Паулу.

В исследовании приняли участие 12 тысяч медицинских работников. Поэтому Бразилия стала первой страной, которая завершила испытания CoronaVac.

"Это отличный результат. Если это поможет предотвратить тяжелые случаи заболевания, госпитализации, смерти, то это поможет нам выбраться из этой пандемии", - сказал член исследовательской группы по COVID-19 Университета Кампинас Луис Карлос Диас.

При этом отмечается, что вакцина Sinovac менее эффективна, чем вакцины компаний Moderna, Pfizer и BioNTech, эффективность которых составила 94,5% и 95% соответственно.

"Но CoronaVac можно хранить в стандартном холодильнике при температуре от 36 до 46 градусов по Фаренгейту, что упрощает и удешевляет транспортировку и хранение в менее развитых странах", - отметили специалисты по инфекционным заболеваниям.

Напомним, в конце декабря власти заявили, что подписали первый контракт на вакцину от коронавируса с компанией Sinovac. Сумма сделки составляет 964 млн грн. На эту сумму Китай продаст Украине 1913316 доз для 956 658 пациентов. В стоимость входит и доставка в Киев.

При этом сообщалось, что деньги могут вернуть, если вакцина не пройдет регистрацию в Украине или будет иметь эффективность менее 70%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet