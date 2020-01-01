В Китае заблокировали город с 11 млн жителей из-за коронавируса

Из-за резкого роста количества заражений коронавирусом локдаун объявлен в городе с 11 млн жителей. Карантин готовятся объявить и в другом мегаполисе. Всех жителей будут тестировать.

Будут протестированы на коронавирус абсолютно все жители

Китайские власти ввели строгие ограничения в соседней с Пекином провинции Хэбэй. В столице провинции Шицзячжуан с 11 миллионами жителей объявлен локдаун. Карантин будет введен и в еще одном городе Синтай, где проживает семь миллионов человек, пишет South China Morning Post.

Причина ограничений заключается во вспышке коронавирусной инфекции.

С Шицзячжуаном приостановлено транспортное сообщение, а жителям рекомендуется не покидать населенный пункт без необходимости.

В городе зарегистрировали 120 новых случаев COVID-19: 51 заболевший и 69 бессимптомных носителя коронавируса. В Синтае – один инфицированный. В среду, 6 января, в провинции выявили еще 69 человек с коронавирусом. Всего же в Хэбэе зафиксировано 92 COVID-случая и 149 бессимптомных носителей.

Власти начали массовое тестирование всех 11 миллионов жителей.

До этого сообщалось, что в Китае выявили первый случай британской мутации COVID. Новый штамм обнаружили у 23-летней женщины из Шанхая, 14 декабря прилетевшей из Великобритании.

Напомним, Китай одобрил выход на рынок COVID-вакцины собственной разработки. Препарат, разработанный Пекинским институтом биологической продукции и компанией Sinopharm, получил разрешение от Национальной администрации медицинской продукции.

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