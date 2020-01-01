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В Британии зарегистрировали вакцину Moderna

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Третья вакцина против коронавируса была одобрена для использования в Великобритании. Заказано 17 млн доз – на 10 млн больше, чем планировалось.
Это прекрасная новость - министр здравоохранения
Это прекрасная новость - министр здравоохранения

Великобритания одобрила применение американской вакцины Moderna на территории Соединенного Королевства. Препарат стал уже третьей вакциной, которая была утверждена британскими регуляторами, пишет BBC.

"Это еще одна прекрасная новость и еще одно оружие в арсенале, который мы можем использовать против этого ужасного заболевания", - заявил глава минздрава Мэтт Хэнкок.

Препарат назван безопасным. Его "тщательно и подробно оценили" эксперты. До Moderna британские регуляторы утвердили вакцины Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Ожидается, что одобрение получит и препарат компании Johnson & Johnson.

Первые партии вакцин Moderna попадут в Великобританию не раньше апреля, поскольку власти страны заказали 17 миллионов доз позже других стран.

Всего британские власти заключили контракты на приобретение свыше 350 миллион доз вакцин различных производителей.

Вакцинация в стране началась 8 декабря. К настоящему времени порядка 1,5 миллиона британцев уже получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса.

Напомним, в Лондоне объявили ЧС из-за COVID-19. На сегодня коронавирусом болеет каждый 30-й житель столицы Великобритании. В больницах уже не хватает мест. Людей настоятельно просят оставаться дома.

Также Korrespondent.net писал, что британский штамм COVID-19 обнаружили в 41 стране.
 

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Теги: Британия, вакцина, вакцинация, Великобритания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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