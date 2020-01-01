В Британии зарегистрировали вакцину Moderna

Третья вакцина против коронавируса была одобрена для использования в Великобритании. Заказано 17 млн доз – на 10 млн больше, чем планировалось.

Великобритания одобрила применение американской вакцины Moderna на территории Соединенного Королевства. Препарат стал уже третьей вакциной, которая была утверждена британскими регуляторами, пишет BBC.

"Это еще одна прекрасная новость и еще одно оружие в арсенале, который мы можем использовать против этого ужасного заболевания", - заявил глава минздрава Мэтт Хэнкок.

Препарат назван безопасным. Его "тщательно и подробно оценили" эксперты. До Moderna британские регуляторы утвердили вакцины Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Ожидается, что одобрение получит и препарат компании Johnson & Johnson.

Первые партии вакцин Moderna попадут в Великобританию не раньше апреля, поскольку власти страны заказали 17 миллионов доз позже других стран.

Всего британские власти заключили контракты на приобретение свыше 350 миллион доз вакцин различных производителей.

Вакцинация в стране началась 8 декабря. К настоящему времени порядка 1,5 миллиона британцев уже получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса.

Напомним, в Лондоне объявили ЧС из-за COVID-19. На сегодня коронавирусом болеет каждый 30-й житель столицы Великобритании. В больницах уже не хватает мест. Людей настоятельно просят оставаться дома.

Также Korrespondent.net писал, что британский штамм COVID-19 обнаружили в 41 стране.



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