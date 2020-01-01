Большинство COVID-вакцин выкуплено - ВОЗ

Препараты от коронавируса скупили богатые страны. В результате этого страны с низким и средним уровнем дохода получить доступ к вакцинам не могут.

На сегодня вакцинацию проводят 42 страны

Богатые страны скупили большую часть вакцин от коронавируса. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасаются, что жители менее благополучных стран могут не получить доступ к препаратам. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Габреисус, сообщается на сайте организации.

На сегодня вакцинацию населения эффективными безопасными COVID-вакцинами проводят 42 страны, из них 36 - имеют высокий уровень доходов.

Лидерами среди закупок вакцин являются страны-члены ЕС, Швейцария, США, Израиль, Великобритания.

По мнению Габреисуса, проблему с неполучением вакцин странами с низким и средним доходами можно решить с помощью COVAX и ACT-Accelerator. При этом ранее глава отдела вакцин ВОЗ Кейт О’Брайен заявляла, что бедные страны в рамках инициативы COVAX могут рассчитывать на поставки первых доз не раньше конца января 2021 года.

Глава ВОЗ призвал закупившие с избытком препараты страны пожертвовать дозы и передать их механизму COVAX.

"Вакцинальный национализм вредит всем нам и ведет к поражению", - заявил Габреисус.

Напомним, в Британии зарегистрировали вакцину Moderna. Заказано 17 млн доз – на 10 млн больше, чем планировалось.

Ранее сообщалось о том, что Боливия зарегистрировала российскую COVID-вакцину. Страна не стала проводить дополнительные клинические исследования. Регистрация прошла в ускоренном режиме.



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