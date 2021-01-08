"Дурной маркетинговый ход": в Москве закрыли фастфуд в честь Сталина

В заведении общепита предлагали шаурму от Берии и Хрущева. Обслуживали посетителей мужчины в форме сотрудников НКВД.

В Москве заведение общественного питания, названное в честь Иосифа Сталина, и в котором сотрудник носил форму НКВД, закрыла полиция. Продавца попросили покинуть рабочее место, пишут российские СМИ.

Фастфуд Stalin Doner предлагал четыре вида шаурмы: По ГОСТу, Сталинская двойная с мясом, От Берии с соусом ткемали и Хрущевская в сырном лаваше.

Обслуживали посетителей мужчины в форме сотрудников НКВД. На упаковке шаурмы был изображен портрет Сталина.

Фото общепита появилось в соцсетях и было тут же раскритиковано.

В заведение прибыла полиция и составила протокол.

"Это дурной маркетинговый ход... Я думаю, что и дети репрессированных, и внуки без восторга воспримут эту идею… совершенно ясно, что ассоциации у многих граждан и посетителей будут вполне однозначные", - заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Напомним, что ученые выяснили, как фастфуд влияет на сон и память подростков. Плохой недостаточный сон связан с развитием тревожности, депрессии, агрессии и других поведенческих проблем.

Добавим, McDonald’s открыл барбершоп, где делают одну прическу. Клиентам заведения будут делать популярную в 90-х прическу, напоминающую логотип McDonald’s.



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