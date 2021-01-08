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"Дурной маркетинговый ход": в Москве закрыли фастфуд в честь Сталина

Комментариев: 6
В заведении общепита предлагали шаурму от Берии и Хрущева. Обслуживали посетителей мужчины в форме сотрудников НКВД.
Появившиеся в соцсети фото моментально раскритиковали
Появившиеся в соцсети фото моментально раскритиковали
Twitter/Klan7Volturi

В Москве заведение общественного питания, названное в честь Иосифа Сталина, и в котором сотрудник носил форму НКВД, закрыла полиция. Продавца попросили покинуть рабочее место, пишут российские СМИ.

Фастфуд Stalin Doner предлагал четыре вида шаурмы: По ГОСТу, Сталинская двойная с мясом, От Берии с соусом ткемали и Хрущевская в сырном лаваше.

Обслуживали посетителей мужчины в форме сотрудников НКВД. На упаковке шаурмы был изображен портрет Сталина.

Фото общепита появилось в соцсетях и было тут же раскритиковано.

В заведение прибыла полиция и составила протокол.

"Это дурной маркетинговый ход... Я думаю, что и дети репрессированных, и внуки без восторга воспримут эту идею… совершенно ясно, что ассоциации у многих граждан и посетителей будут вполне однозначные", - заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Напомним, что ученые выяснили, как фастфуд влияет на сон и память подростков. Плохой недостаточный сон связан с развитием тревожности, депрессии, агрессии и других поведенческих проблем.

Добавим, McDonald’s открыл барбершоп, где делают одну прическу. Клиентам заведения будут делать популярную в 90-х прическу, напоминающую логотип McDonald’s.
 

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Теги: Россия, Москва, полиция, Сталин, кафе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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ЗаелоПластинку    09.01.2021, 00:51
Оценка:  +4
ЗаелоПластинку
Уже даже на россие поняли, что фастфуд в честь нацистов плохо. Это прогресс, или просто пропаганда еще не подготовила почву для этого?
Shaab    09.01.2021, 00:18
Оценка:  +9
Shaab
Виникає запитання: яке м'ясо було в тій шаурмі?
Р_И_К    09.01.2021, 00:47
Оценка:  +5
Р_И_К
А как Ви таки думаете, откуда появилась фамилия Андрофагин/а ??
Lkabigeft    08.01.2021, 22:39
Оценка:  +21
Lkabigeft
В таких харчевнях только пядарасов Антибесов кормить гавном!!!)))))
Russian-Troll    08.01.2021, 23:45
Оценка:  -25
Russian-Troll
Почему сразу говном? Вы что ее ели, чтобы так утверждать? Допускаю, что шаверма была хорошая, обертка конечно «под вопросом».
Р_И_К    09.01.2021, 00:49
Оценка:  +5
Р_И_К
та не расшаркиивайся а то я подумаю, шо тебе может быть стыдно
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