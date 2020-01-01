В ООН назвали главные потребности людей

Главной потребностью людей в мире стал доступ к здравоохранению, образованию, санитарии и чистой воде.

В опросе приняли участие более 1,5 млн человек

Организация Объединенных Наций определила, что в мире люди больше всего нуждаются в доступе к качественным здравоохранению, образованию, чистой воде и санитарным средствам. Об этом говорится в докладе ООН, опубликованном в пятницу, 8 января.

В опросе приняли участие более 1,5 миллиона человек из 193 стран мира.

"В связи с тем, что пандемия COVID-19 изменила ход прогресса и усилила неравенство, главным приоритетом в краткосрочной перспективе опрошенные назвали доступ к базовым услугам: здравоохранению, образованию, а также к средствам санитарии и чистой воде", - отмечается в докладе.

Респонденты главными угрозами назвали изменение климата и загрязнение окружающей среды.

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